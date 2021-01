Vente Maison 6 pièces à Argeles sur mer 🥇

Maison contemporaine 6 pièces de 165m² à vendre sur Argeles (66).

A Argeles sur mer, dans le décor poétique de la plage des pins, une nouvelle réalisation de maison de village . Sur les terres d’anciennes propriétés viticoles surplombant le village de Argeles. L’ensemble s’organise autour de ses mails piétonniers et de ses jardins privatifs paysagés, pour l’agrément des résidents et la sécurité des enfants. -La villa de 6 pièces avec jardin privatif, profite d’une belle exposition Sud.

Chauffage au gaz individuel et production d’eau chaude solaire garantissent un confort optimal et l’obtention du label ” BBC EFFINERGIE “.

Type de bien : maison 6 pièces

Prix de vente maison Argeles : 816 030 €F.A.I.Réf. : APO3129

Localisation

Ville : Argeles sur Mer

Orientation : Sud

Agencement intérieur

Nb de pièces : 3

Nb de chb : 2

Nb de sdb : 1

Nb WC : —

Chauffage : Electrique

Agencement extérieur

Année de construction : 2017

Stationnement : Aucun

Jardin : non

Digicode : oui

Terrasse : non

Vente maison et appartement à Argeles sur mer



A Argeles, la demande, hors investissements locatifs, concerne en majorité des appartements F2 et F3, autour des 200 000€, avec un besoin pour les acheteurs d’avoir une terrasse ou un jardin.

Ainsi pour la vente d’appartement Argeles , on trouve un appartement F3 de 69m² avec terrasse de 20mm² à 159 000€, dans Argeles village.

Pour les villas, on trouvera une maison 2 faces à Argeles de 90m² avec 3 chambres pour 270 000€.

En général les prix se maintiennent sur la côte Vermeille, ils sont déjà les plus élevés du département.

On distingue aussi un mixte vente assise et vente en bloc de maison sur Argeles.

Vente maison Argeles sur Mer

vente maison 6 pièces à Argeles 66700, quartier Argelès village, 132m² avec terrain 500m², 321 000€ vente maison 5 pièces à Argeles 66700, quartier Taxo, 110m² avec piscine, 278 000€ vente appartement 3 pièces à Argeles 66700, quartier le Racou, 55m², 164 000€ vente appartement 5 pièces à Argeles 66700, 95m², 264 000€



