La salle de bain fait partie des pièces maîtresses d’une maison. Peu importe le type de logement et d’appartement dans les Pyrénées Orientales, tout le monde est amené à utiliser des installations sanitaires au quotidien. Passer du temps sous la douche permet entre autres de se relaxer, de prendre soin de son corps et de se sentir bien dans sa peau. Contactez nos artisans en rénovation de salle de bains à Perpignan, Pia, Saint Estève, Toulouges, Prades, Barcares, partenaires pour un travail bien fait et durable… Travaux artisan rénovation de salle de bain à Perpignan et le 66

La salle de bain est donc l’une des pièces les plus importantes d’une maison. Elle doit être simple, facile à utiliser et correspondre aux attentes des utilisateurs en matière d’ambiance, d’esthétisme et de fonctionnalité. Pour obtenir une espace plus fonctionnelle, plus moderne et plus spacieuse, des travaux de rénovation s’imposent. Ils vont concerner les peintures, le revêtement de sol, les carrelages d’isolation, la plomberie à remettre en état ou le chauffage…



L’installation ou l’aménagement de votre salle de bain est important et décisif, car elle restera une pièce incontournable de la maison. Voici les travaux que nos artisans en rénovation de sdb à Perpignan, Pia, Saint Estève, Toulouges, Prades, Barcares partenaires, peuvent effectuer pour votre salle de bains :

montage de meubles,

Réparation de plomberie,

Installation de douche et cabine de douche sur-mesure

Pose et remplacement de baignoire

Installation de lavabo et mitigeur d’eau

pose de carrelage d’isolation

Pose de revêtement au sol de la salle de bain

Isolation de la sdb

Solutions d’aération

Devis rénovation de salle de bain à Perpignan, Pia, Saint Estève, Toulouges, Prades, Barcares

Lorsque vient le temps de vendre votre propriété, l’apparence de votre salle de bain jouera un rôle décisif. En effet, une salle de bain désuète peut rebuter l’acheteur, voire même freiner la vente de la demeure.

Aussi quand il s’agira de faire des rénovations vos priorités iront aux revêtements de la salle de bains, car ils jouent un rôle très important : ils sont à l’origine de l’ambiance et de l’originalité de la salle de bain. La vasque est également un équipement que l’on ne peut négliger dans une salle de bain. En y mettant une double vasque, la salle de bain offre une ambiance plus conviviale. Quant à la robinetterie, elle apporte un côté plus design à la composition de votre salle de bain. Vous pouvez aussi changer les évacuations ainsi que les arrivées d’eau lors du réagencement de l’espace de la salle de bains. La rénovation peut se faire dans les détails, en changeant la porte, les poignets, rajouter des placards ou tout simplement offrir une nouvelle jeunesse à votre salle de bain avec de nouveaux équipements plus design.

Pour tous travaux de rénovation de salle de bain dans les Pyrénées Orientales ou à Perpignan et alentours, contactez-nous à travaux@climat-bois.com ou remplissez le formulaire de DEVIS rénovation ci-après. Vous recevrez notre réponse très rapidement. Contactez votre artisan en rénovations de salle de bains à Perpignan partenaire pour :



