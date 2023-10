Devis artisan Perpignan travaux rénovation maison appartement 66

Faites appel à un artisan rénovation de Perpignan et des Pyrénées Orientales pour rénover votre maison ou appartement avec goût

La complexité des travaux de rénovation de maison à accomplir, un lieu requérant de nombreux ajustements techniques, ou un manque de temps (ou d’envie) de se lancer dans une telle entreprise, sont les raisons qui amènent certains à se tourner vers des artisans professionnels, spécialistes de rénovation intérieure dans le 66 ou rénovation extérieure à Perpignan .

Le savoir faire de ces experts en travaux de rénovation dans les Pyrénées Orientales est l’assurance d’avoir une réponse adaptée à tous les types de problématique qui ne manquent pas de se présenter lors de travaux de rénovation maison. De plus, certains postes nécessitent un niveau de compétence élevé de la part de l’artisan, notamment ceux liées à l’électricité, au chauffage, ainsi qu’à la pose de menuiseries.

C’est ce que nos artisans en rénovation dans les 66 et les Pyrénées Orientales partenaires vous proposent : réaliser en toute sécurité vos travaux de réaménagement de combles ou bâtiments à Rivesaltes ou Bompas, effectuer en toute conformité la réhabilitation d’une maison à Toulouges ou d’un garage à Cabestany, rénover un appartement à Perpignan et alentours de manière complète.

Il est nécessaire de vérifier si l’artisan sur lequel vous jetez votre dévolu est bien assuré lorsqu’il réalise des travaux. Ainsi nos professionnels partenaires de la rénovation de maison et logements à Perpignan possèdent :

– La Garantie de parfait achèvement : cette garantie concerne les malfaçons au moment où les travaux sont effectués ou durant l’année qui suit. La garantie de bon fonctionnement est valable 2 ans et concerne les malfaçons des éléments d’équipements installés (hors gros œuvre/ossature de l’ouvrage)

– La garantie décennale : concerne les malfaçons gros œuvre. Elle court sur 10 ans à partir de la réalisation des travaux. Pour les travaux de second œuvre, il doit avoir souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Cette rénovation était un cas particulier qui aura demandé plus de 10 jours de travail aux artisans qui l’ont faite pour récupérer un toit peint,ce qui arrive régulièrement. La toiture de la maison avait donc été faite à la peinture il y a de cela quelques années, le toit ne respirait plus et la surface laissait apparaître des éléments inesthétiques (cloques de peinture, mousse, champignons, etc…) . Les artisans rénovation ont soigneusement protégé l’ensemble de l’habitation avant de s’attaquer au nettoyage du toit.

Il a fallu ensuite effectuer un passage au jet moyenne pression afin d’enlever la couche de peinture existante. Une fois le chantier bien préparé, ils avons pu démarrer l’application d’une solution hydrofuge sur le toit.

Une fois la rénovation du toit terminée, les artisans se sont occupés de la façade en suivant les mêmes règles, à savoir, protéger, nettoyer, traiter les fissures et appliquer une solution hydrofuge pour façades . Ce chantier rénovation près de Perpignan aura duré plus de 10 jours et les clients satisfaits.

Notez que ces travaux de rénovation comprenaient l’isolation de toiture et donc étaient éligibles au dispositif « Coup de pouce Isolation » qui représentait les aides financières à la rénovation apportées par l’Etat dans le bâti ancien