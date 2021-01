Le marché de l’immobilier à Perpignan et le Pyrénées orientales évolue depuis 2020 : selon le journal La semaine du Roussillon, en matière de vente immobilier neuf pyrénées orientales , fin 2020 le prix du m² médian dans les P.O. affiche une baisse de 0,9% sur un an. Le prix moyen immobilier s’établit à 1 750€/m².

Les secteurs les plus recherchés des Pyrénées Orientales sont toujours le littoral (côte Vermeille et côte radieuse) et la plaine du Roussillon.

La vente de maison à Argeles sur mer dans l’arrière-pays Catalan se fait au profit d’une clientèle du Nord de la France et urbaine : ils courent les annonces immobilières des P.O. de maisons avec terrasses et jardins.

Par contre le prix des terrains à bâtir est en baisse dans le 66. Et c’est sur la côte, que les maisons se construisent : la vente de maisons à Collioure et Argeles mais dans l’arrière-pays Catalan ou les maisons neuves à vendre à Thuir ou Bompas se multiplient



Annonces de vente de maison Pyrénées Orientales 66