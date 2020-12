panneaux solaires autoconsommation 🥇 kit solaire photovoltaïque 2020

Prix des panneaux solaires photovoltaïques Pour définir au mieux le prix des

panneaux solaires en autoconsommation photovoltaïques, nous devons prendre en compte plusieurs critères. Cette page a pour but de montrer l’ensemble des facteurs de variations. Actuellement, le marché du solaire commercialise trois types de panneaux photovoltaïques : le panneau amorphe, le panneau monocristallin et le panneau polycristallin.

En fait, ce sont principalement la performance et le coût qui caractérisent la différence entre les panneaux solaires; les plus performants sont les panneaux solaires

monocristallins à leur haute qualité en silicium qui se répercute sur son cout d’achat. A côté des panneaux monocristallins, nous avons aussi les panneaux polycrislallins qui sont composés de beaucoup de cristaux ; ils ont une performance acceptable en rendement photovoltaïque pour un tarif abordable. Ensuite vient les panneaux amorphes qui sont les moins chers du marché mais aussi les mois performants. Évidemment, la surface installée qui conditionne le nombre de panneaux à accueillir joue aussi un rôle important sur les prix des panneaux photovoltaïques. En outre le prix des panneaux photovoltaïques peut varier selon le type d’installation que vous souhaitez : intégration des panneaux photovoltaïques à la toiture ou installer vos panneaux en surimposition c’est-à -dire que l’équipement sera installer avec un écart de quelques centimètres entre les panneaux et votre toiture. Enfin, le facteur qu’il ne faut pas oublier et qui fait varier un peu le prix des panneaux solaires est la forme de la toiture. En effet, si la toiture est très pendu, elle présente des difficultés d’installation qui augmentera la facturation relative à la mise en Å“uvre. En somme, le prix moyen constaté des panneaux photovoltaïques est compris entre 2 000 et 2 800 € TTC par kilowatt-crête. Par contre, un rabais de 50% peut être accordé grâce aux subventions de l’Etat, de la région, du département ou bien même de la commune tous détaillés sur notre page dédié au crédit d’impôt photovoltaïques : exonération d’impôt sur le revenu pour les particuliers remplissant certaines conditions;

Taux de TVA réduit à 10% pour les Professionnels;

Aides du plan solaire 2020 pour tous