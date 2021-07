Construction – Rénovation : le Panneau de bois massif

La construction bois en rondins ou en madriers n’est pas la seule façon de construire en bois massif. Il existe en effet une technique beaucoup plus récente : le panneau de bois massif. Plusieurs épaisseurs de bois sont superposées, en alternant le sens pour annuler l’effet de dilatation du bois. Ce procédé de construction bois est encore peu répandu en France, mais très employé en Allemagne, en Suisse et en Autriche, pays qui ont de l’avance en matière d’éco-construction et de travaux de rénovation de maison en général.



Panneaux de bois massif : préfabrication

Les panneaux sont fabriqués en atelier. Ils sont taillés à la dimension voulue, avec les ouvertures pour les menuiseries. Il n’y a plus qu’à les assembler sur chantier.

Les travaux sur site sont donc encore plus rapides qu’avec une ossature bois. Cet avantage constitue aussi la limite du procédé : il faut pouvoir accéder au chantier avec les camions et engins de manutention, ce qui n’est pas le cas sur tous les terrains !

La finition extérieure peut être choisie librement, pour adapter la construction à son environnement urbain : enduit, bardage, peinture…

Construction bois : résistance

Les charges de la maison sont mieux réparties que dans une construction à ossature. La maison en panneaux de bois massif peut donc plus aisément supporter de larges balcons ou des toitures lourdes.

En outre, le panneau de bois massif permet de réaliser des portées plus larges que l’ossature bois.

Performance thermique

La multiplication des épaisseurs de bois rend la paroi très performante d’un point de vue thermique, avec un coefficient de déperdition thermique autour de 0,25. Ce niveau peut être encore amélioré grâce à une dizaine de centimètres d’isolant, pour atteindre les valeurs de la maison passive (moins de 15 kWh/m².an).

En créant de la masse, le panneau de bois est plus favorable au confort d’été. Il assure également une meilleure isolation acoustique.